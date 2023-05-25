الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية حريصة على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: "نحرص أيضًا على عدم وجود معوقات أمام أي مؤسسة"، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر عملة صعبة للدولة.

وأكد الرئيس أن إنتاج خام الكوارتز في مصر يسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة، وأيضًا يعطي لنا فرصة في التصدير إلى الخارج.

وتابع: "دي فرصة استثمارية للجميع للاستثمار في مصر، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في المجالات التعدينية بصفة عامة يحتاج إلى ترويج كبير، وفرص توفر لمصر عوائد مباشرة وغير مباشرة".

الاستثمارات في قطاع البترول الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع البترول افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة افتتاح مجمع مصانع الكوارتز مصانع الكوارتز

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل العين السخنة لافتتاح مجمع مصانع الكوارتز

أسامة ربيع يكشف التفاصيل الكاملة لنجاح تعويم سفينة "شين هاى تونج"

مشاجرة بين إمام عاشور و4 خليجيين بالشيخ زايد بسبب "معاكسة زوجته"

تقارير دولية: الهدوء سيد الموقف فى الأسواق العالمية خلال شهر

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة عبر السوشيال ميديا

الصين: ندعم أوروبا فى موقفها حول ضرورة إيجاد السبب الرئيسى للنزاع بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية