السيسى: حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية حريصة على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: "نحرص أيضًا على عدم وجود معوقات أمام أي مؤسسة"، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر عملة صعبة للدولة.

وأكد الرئيس أن إنتاج خام الكوارتز في مصر يسهم في توفير مبالغ مالية كبيرة، وأيضًا يعطي لنا فرصة في التصدير إلى الخارج.

وتابع: "دي فرصة استثمارية للجميع للاستثمار في مصر، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص في المجالات التعدينية بصفة عامة يحتاج إلى ترويج كبير، وفرص توفر لمصر عوائد مباشرة وغير مباشرة".