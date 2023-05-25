بعد السجن 15 عاما.. محطات قضية محاكمة زوجة صيدلي حلوان وأفراد اسرتها

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر من عام 2022، استنكارا شديدا لجريمة قتل راح ضحيتها صيدلي علي يد زوجته وأهلها بعدما قفز من شقته بمنطقة حلوان هربًا منهم.

ونرصد في التقرير التالي محطات القضية من الجريمة لحكم محكمة الجنايات ضد المتهمين الـ7

- 26 سبتمبر 2022 حدوث الواقعة

تعرض المجني عليه الصيدلي ولاء زايد لوصلة من التعذيب التهديد من أجل إرغامه على تطليق زوجته الثانية والتوقيع على إيصالات أمانة، وأرسل ولاء زايد رسائل نصية على تطبيق «واتس آب» إلى كل من والدته وشقيقته وزوجته الثانية، يستغيث بها أملاً منه أن يستطيع أحدهم أن ينجده.

- 28 سبتمبر 2022 الأمر بحبس المتهمين

أمر النائب العام بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته.

- طلب تحريات الشرطة

وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة حول الحادث أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وزوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المتوفى وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيًّا.

وقد عثرت النيابة العامة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته، كما عثرت النيابة العامة بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.

- أكتوبر 2022 إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

أمر المستشار النائب العام بإحالة سبعة متهمين -محبوسين- إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عما اتهموا به من استعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد الصيدلي المقيم بحلوان بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

- تحديد شهود الاثبات

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

- يناير 2023 أولى جلسات المحاكمة

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولي جلسات محاكمة 7 متهمين باحتجاز وتعذيب الدكتور ولاء زايد، لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، ما أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلي حلوان".

- 24 مايو 2023 إصدار الحكم على المتهمين

اسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الستار علي القضية وقضت بمعاقبة كل من المتهمة الأولى "رماء حمدي"، زوجة ولاء زايد ، ووالدها "حمدي عبد العاطي" وشقيقيها "عمر حمدي"، و"علي حمدي"، وأخر "محمد عاصم"، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين مهاب حاتم وسيف الدين أسامة بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بقضية "صيدلي حلوان"