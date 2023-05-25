الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير "إيزرى" يمنح الشركة المصرية للتعدين درع التميز فى نظم المعلومات الجغرافية

خلال افتتاح الرئيس
خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال المهندس حازم حسن، المدير التنفيذي لشركة "إيزري" بشمال إفريقيا، إن الشركة المصرية للتعدين استخدمت أحدث التقنيات ونظم المعلومات لإنشاء الخطة الاستثمارية والارتقاء بقدرات وإمكانيات الخبراء والعاملين.

وأضاف المدير التنفيذي لشركة "إيزري" بشمال إفريقيا، أن الشركة المصرية للتعدين تميزت عن أكثر من 75 ألفًا وحصلت على المركز الأول في قطاع حوكمة واستغلال المحاجر.

وتابع: "شكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور هذا الحدث، وشركة إيزري العالمية تتشرف بمنح درع التميز في نظم المعلومات الجغرافية للشركة المصرية للتعدين".

ومنحت شركة إيزري درع التميز في نظم المعلومات الجغرافية للشركة المصرية للتعدين لحصول الشركة على المركز الأولى عالميًا في الحوكمة والتحول الرقمي للمحاجر والملاحات.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز في العين السخنة.

إيزري الشركة المصرية للتعدين مجمع مصانع إنتاج الكوارتز العين السخنة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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