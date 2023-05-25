الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة الاتحاد الإماراتية: "كوب 28" محطة تحول كبيرة فى العمل المناخى

المناخ
المناخ

قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم الخميس، إن الإمارات تعلي مفهوم الاستدامة في مسيرتها التنموية، وتسعى بالشراكة مع العالم لتعميم هذا المفهوم، تعزيزًا للممارسات المستدامة لحماية الإنسان والمناخ، حيث تنظر إلى "كوب 28" الذي تستضيفه على أرضها بعد 188 يومًا، بوصفه فرصة لتقديم رؤيتها للعمل المناخي التي تندرج تحت عنوان العمل الجماعي في مواجهة هذا التحدي الإنساني، ليكون هذا اللقاء العالمي محطة تحول كبيرة في مجال العمل المناخي، وتوجهًا حقيقيًا نحو إنقاذ كوكب الأرض.

وأوضحت في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "مبادرات لأجل المناخ" أن 78 مشروعًا ومبادرة بيئية تنفذها الإمارات استعدادًا لاستضافة قمة "كوب 28"، تجسد التزام الدولة تجاه البيئة والمناخ، وتصب في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد ريادة الإمارات عالميًا في تبني أفضل الحلول الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا لخفض مستوى انبعاثات الكربون، وصولًا إلى هدفها بتحقيق الحياد المناخي في عام 2050.

وأشارت إلى أن المشروعات والمبادرات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، ضمن الطريق التي اختطتها الإمارات للانتقال إلى مسار اقتصادي للنمو الأخضر، والحفاظ على الموارد من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

صحيفة الاتحاد الإماراتية العمل المناخى الإمارات الاستدامة المناخ

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