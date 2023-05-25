الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. وزير التموين يعقد مؤتمراً صحفياً ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا

وزير التموين
وزير التموين

يعقد الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس،  مؤتمرا صحفيا ، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا لعام 2023،  والذي يقام تحت عنوان دعم القياسات لنظام الغذاء العالمي‏.

كما يتم عقد المؤتمر والاحتفالية، بمقر لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد ألقى الكلمة الرئيسية في افتتاح المنتدى العالمي للأسواق الذى أقيم في العاصمة الإيطالية روما، حيث أكد خلالها على أهمية تكاتف الجهود لمجابهة مشاكل الأمن الغذائي العالمية والتي تتعاظم مع ما يمر العالم أجمع به من فقر مائى واثار التغيرات المناخية.

إضافة إلى ذلك، تم مناقشة واستعراض آليات مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقادة العالم في مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ نهاية العام الماضي.

كذلك ، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن مبادرة اطلاق التحالف العالمى للأسواق، تعد ذات أهمية كبرى فى خفض الهالك من الغذاء، و الذى يتراوح من 20% الى 40% خلال سلاسل الامداد من المزرعة الى المستهلك، خاصة السلع الزراعية خاصة سريعة التلف، مما سيزيد الاتاحة ويخفض الأسعار الخاصة بالبيع بالأسواق.

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