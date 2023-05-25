ختام امتحانات الشهادة الابتدائية والتأهيلي بأزهرية الإسكندرية

تختتم اليوم، امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية والتأهيلي للإعدادي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مع استكمال امتحانات الإعدادية والقراءات والثانوية بالمعاهد الأزهرية.

وتابع الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، تكثيف الجهود المبذولة في سير العمل ومتابعة العملية الامتحانية التى كادت أن تنتهي.

وتم بالمرور على معهد جمال زين الدين، ومعهد فتيات محرم التابع لإدارة شرق التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات في سادس أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، وآخر أيام الشهادة الابتدائية والمتأهلين للإعدادية.

واطمأنوا كل من الشيخ خميس محمد، وعلاء العريان عن طريق غرفة العمليات المنعقدة في ديوان عام المنطقة على باقى المعاهد واللجان.

وفى السياق ذاته نبه كل منهما على الموجهين والموجهات العموم، ومدراء المراحل ومدراء الإدارات ورؤساء كنترول الإعدادية، والابتدائية على الاستعداد والتجهيز لعملية التصحيح وإرسال الخطابات اللازمة.

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