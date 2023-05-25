الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير: الدولار يعاود تحقيق المكاسب مرتفعًا بنسبة 0.50%

الدولار
الدولار

كشفت تقارير دولية، عن ارتفاع مؤشر الدولار مقابل بعض العملات الأخرى، مرتفعا بنسبة 0.50% ليستقر عند أعلى مستوى له منذ نهاية مارس.

ارتفعت العملة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية قوية، حيث تلقت العملة دعماً على خلفية تفاؤل المستثمرين خلال منتصف الأسبوع بأن الحكومة الأمريكية ستتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون وتتجنب التخلف عن السداد. علاوة على ذلك، جاءت مكاسب الدولار أيضًا مع استمرار المستثمرين في خفض توقعاتهم بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في هذا العام.

ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن الدولار قلص مكاسبه الأسبوعية حيث انخفض خلال جلسة يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس النواب مكارثي أن محادثات سقف الديون "متوقفة" مع اقتراب عقارب الساعة. أما بالنسبة لليورو (-0.41%)، فقد أنهت العملة الأسبوع على انخفاض حيث جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو متماشية مع التوقعات، مما يشير إلى أن التضخم الأساسي قد بدأ في التراجع. 

وقلصت العملة بعض خسائرها حيث كانت مدعومة بتوقعات المزيد من تشديد البنك المركزي لسياسته النقدية. استقر الجنيه الاسترليني (-0.10%) دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع. من ناحية أخرى، كان الين الياباني من بين أكبر الخاسرين خلال الأسبوع، مع صعود الدولار.

ورغم ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن الين الياباني قلل من بعض الخسائر الأسبوعية يوم الجمعة على خلفية ضعف الدولار في هذا اليوم، ومع ارتفاع التضخم في البلاد، الذي صدر يوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.4% وتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الثالث عشر على التوالي.

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