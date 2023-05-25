مصرع مسعف جراء حادث سير على الطريق الصحراوي بسوهاج

لقي مسعف بمحافظة سوهاج مصرعه إثر حادث سير. تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطاراً من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بانقلاب سيارة ومتوفـي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال.

تبين أنه أثناء سير السيارة إسعاف تابعة لهيئة إسعاف سوهاج قيادة المدعو، علي م ح سن 48 سائق بالهيئة ويقيم دائرة مركز ساقلته متوجهاً لمحافظة الأقصر لنقل المدعوة ملك ا ا، سن 17 طالبة مصابة بكسر بالفقرات لمحل إقامتها بدائرة مركز الكرنك / الأقصر اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.