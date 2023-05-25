الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مسعف جراء حادث سير على الطريق الصحراوي بسوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي مسعف بمحافظة سوهاج مصرعه إثر حادث سير. تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطاراً من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بانقلاب سيارة ومتوفـي ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم. 

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال. 

تبين أنه أثناء سير السيارة إسعاف تابعة لهيئة إسعاف سوهاج قيادة المدعو، علي م ح  سن 48 سائق بالهيئة ويقيم دائرة مركز ساقلته متوجهاً لمحافظة الأقصر لنقل المدعوة  ملك ا ا، سن 17 طالبة مصابة بكسر بالفقرات لمحل إقامتها بدائرة مركز الكرنك / الأقصر اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

إدارة البحث الجنائي اختلت عجلة التربية والتعليم الجنائي الصحراوي الشرقي الطريق الصحراوي الشرقي أمن سوهاج بمديرية أمن سوهاج

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز": جهود لإعادة تعويم سفينة الشحن التى جنحت فى قناة السويس

لم يمت فقيرًا.. حفيدة إسماعيل ياسين: جدى كان بيغير لبسه فى العربية بسبب زحمة الشغل

فرانس برس: لاجئو السودان الفارون من الحرب يبحثون عن الأمان فى مصر

الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة

نجاح تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس وانتظام حركة الملاحة (صورة)

عدم دفع رواتب الموظفين وتوقف الحكومة.. أبرز تداعيات أزمة سقف الدين الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية