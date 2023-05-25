الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع يكشف التفاصيل الكاملة لنجاح تعويم سفينة "شين هاى تونج"

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن التفاصيل الكاملة لنجاح تعويم سفينة "شين هاي تونج"، مؤكدًا أن التعويم تم بنجاح، وتم قطرها لتعود مرة أخرى إلى السويس.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن السفينة "شين هاي تونج" جنحت في الساعة 3.50 صباحًا وكان على متنها 34 ألف طن وترفع علم هونج كونج، قادمة من السعودية.

وأضاف: "تمت السيطرة على الموقف فى خلال ساعتين فقط، بعد ما ماكينة السفينة تعطلت وبالتالي تم فقدان السيطرة على المركب، وفور تعطل ماكينة السفينة قامت القاطرات بالعمل على تثبيت السفينة، وبالفعل تمت السيطرة على المركب".

وعن الاستعدادات الفورية لتلك اللحظات التي تواجه قناة السويس، أكد أن عامل الوقت أهم عنصر في التعامل مع أي عملية جنوح حاسم، لافتًا إلى أن الجهود التي تحرص عليها قناة السويس، تكون دائمًا السرعة في قطر أي سفينة، إذ تتحرك السفن بقاطرات تصحبها في وقت حدوث الأزمات.

وتابع: "قناة السويس تنشر في خلال ساعة أو ساعة والنصف أكثر من 4 قاطرات بجانب السفينة الجانحة، وبالتالي يتم التعامل معها بنجاح، من خلال التواصل بين مركز التحركات بالهيئة والقاطرات من أجل التعامل مع أي حالة جنوح".

وحول سرعة الإبلاغ عن أي عطل أو مشكلة طارئة، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن هناك شبكة اتصالات بين مرشدى هيئة قناة السويس للتعامل مع أى طارئ وسرعة اتخاذ القرار، لافتًا إلى أن كل المرشدين يعلمون الحدث في نفس اللحظة، موضحًا أن الاهتمام بمثل تلك الطوارئ نظرًا لعالمية قناة السويس وأهميتها بالنسبة للعالم.

قناة السويس جنوح سفينة تعويم سفينة تعويم سفينة شين هاي تونج أسامة ربيع

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