يوسف نوفل: على الحوار الوطني مناقشة سبل الاستفادة من منابع الثقافة المتعددة

قال الناقد البارز يوسف نوفل، أستاذ الأدب والنقد الأدبي الحديث في كلية البنات بجامعة عين شمس، إن الثقافة من أهم المحاور التي ينبغي أن تشغل أهل الرأي والتفكير لأن الإبداع ليس من فراغ ولا يذهب إلى فراغ.

وتابع الناقد البارز، فالإبداع بمختلف أنواعه وفنونه قولية وكتابية وبصرية مستوحى من المجتمع ثم يعود مرة أخرى إلى المجتمع، في شكل توجيه وإرشاد وتقويم وإصلاح فهي دائرة مكتملة يستوحي فيها المبدع إبداعه من المجتمع ثم يمزجها برؤيته وفلسفته ويرسلها إلى المجتمع مرة أخرى.

وأضاف "نوفل"، الحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2022، أن هذه الدائرة بين المرسل والمستقبل مهمة جدا، لوضع أسس جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

- النظر إلى الواقع الثقافي والإبداعي

واستكمل أستاذ الأدب والنقد الأدبي الحديث في تصريح خاص لـ "الدستور": لهذا أنا أتوقع من القائمين على الحوار الوطني، وهم أهل بصيرة وحكمة، أن ينظروا إلى واقعنا الثقافي والإبداعي المتعدد لنرى أوجه النقص التي ينبغي أن نتداركها ولنقترح وجوها جديدة من العطاء متناسبة مع ظروف العصر، وأن يعطوا للمثقفين والمبدعين إشارات ضوء حول ما ينبغي أن يتفاعلوا به مع المجتمع المعاصر والعصر الحديث.

- تعددية في منابع الثقافة

وأشار إلى أن هناك تعددية ثقافية في منابع الثقافة في مصر، فهناك على سبيل المثال منبع ثقافي في وزارة التربية والتعليم ومنبع آخر في التعليم العالي ومنبع من وزارة الثقافة الذي يضم قصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لدينا هذه التعددية.

وأضاف، ولكن أسأل سؤالا مهما: هل هناك تنسيق بين هذه الجهات؟ الإجابة أعتقد أنه لا يوجد تنسيق، ولذلك أرجو أن يثمر الحوار الوطني الخلاق اقتراحا لدائرة تنظم خطوات هذه التعددية وجعلها في بوتقة واحدة، بحيث يكمل بعضها بعضًا ولا يكون كل منها تكرارًا للآخر.