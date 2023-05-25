الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يوسف نوفل: على الحوار الوطني مناقشة سبل الاستفادة من منابع الثقافة المتعددة

الناقد يوسف نوفل
الناقد يوسف نوفل

قال الناقد البارز يوسف نوفل، أستاذ الأدب والنقد الأدبي الحديث في كلية البنات بجامعة عين شمس، إن الثقافة من أهم المحاور التي ينبغي أن تشغل أهل الرأي والتفكير لأن الإبداع ليس من فراغ ولا يذهب إلى فراغ.

 وتابع الناقد البارز، فالإبداع بمختلف أنواعه وفنونه قولية وكتابية وبصرية مستوحى من المجتمع ثم يعود مرة أخرى إلى المجتمع، في شكل توجيه وإرشاد وتقويم وإصلاح فهي دائرة مكتملة يستوحي فيها المبدع إبداعه من المجتمع ثم يمزجها برؤيته وفلسفته ويرسلها إلى المجتمع مرة أخرى. 

وأضاف "نوفل"، الحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 2022، أن هذه الدائرة بين المرسل والمستقبل مهمة جدا، لوضع أسس جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.

-  النظر إلى الواقع الثقافي والإبداعي

واستكمل أستاذ الأدب والنقد الأدبي الحديث في تصريح خاص لـ "الدستور": لهذا أنا أتوقع من القائمين على الحوار الوطني، وهم أهل بصيرة وحكمة، أن ينظروا إلى واقعنا الثقافي والإبداعي المتعدد لنرى أوجه النقص التي ينبغي أن نتداركها ولنقترح وجوها جديدة من العطاء متناسبة مع ظروف العصر، وأن يعطوا للمثقفين والمبدعين إشارات ضوء حول ما ينبغي أن يتفاعلوا به مع المجتمع المعاصر والعصر الحديث. 

- تعددية في منابع الثقافة

وأشار إلى أن هناك تعددية ثقافية في منابع الثقافة في مصر، فهناك على سبيل المثال منبع ثقافي في وزارة التربية والتعليم ومنبع آخر في التعليم العالي ومنبع من وزارة الثقافة الذي يضم قصور الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لدينا هذه التعددية.

 وأضاف، ولكن أسأل سؤالا مهما: هل هناك تنسيق بين هذه الجهات؟ الإجابة أعتقد أنه لا يوجد تنسيق، ولذلك أرجو أن يثمر الحوار الوطني الخلاق اقتراحا لدائرة تنظم خطوات هذه التعددية وجعلها في بوتقة واحدة، بحيث يكمل بعضها بعضًا ولا يكون كل منها تكرارًا للآخر.   

الناقد يوسف نوفل الحوار الوطنى الثقافة والحوار الوطني منابع الثقافة المتعددة الواقع الثقافي والإبداعي

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

محافظ مطروح يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023

المنيا: ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع القمح

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية