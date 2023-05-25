سيول وأمريكا تجريان تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية

بدأ الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي، تدريبات مكثفة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، اليوم الخميس، على الرغم من تحذير كوريا الشمالية من أنها لن تتسامح مع ما تسميه مثل هذا التدريبات العدائية على عتبة بابها.

وتعد تدريبات اليوم، الأولى من جولات الحلفاء الخمسة من التدريبات على إطلاق النار حتى منتصف يونيو، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء التحالف العسكري بين سيول وواشنطن.

وقد ردت كوريا الشمالية عادة على مثل هذه التدريبات الكبرى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة باختبارات صاروخية وأسلحة أخرى.

منذ بداية عام 2022، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق أكثر من 100 صاروخ ولكن لم يتم إطلاق أي منها منذ إطلاقها لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب في منتصف أبريل، وجادلت كوريا الشمالية بأن الوتيرة المتوترة للاختبارات كانت تهدف إلى الرد على التدريبات العسكرية الموسعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

لكن المراقبين يقولون إن كوريا الشمالية تهدف إلى تعزيز تطوير أسلحتها ثم انتزاع تنازلات أكبر من منافسيها في الدبلوماسية النهائية، وستكون مناورات الرماية الأمريكية-الكورية الجنوبية، التي يطلق عليها "تدريبات الإبادة المشتركة على القوة النارية" الأكبر من نوعها. وأجريت التدريبات 11 مرة منذ بدئها عام 1977، بحسب وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

- تفاصيل المناورات

وقال مسئولو الوزارة إن تدريبات هذا العام ستشمل طائرات مقاتلة شبح متطورة وطائرات هليكوبتر هجومية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وأسلحة أخرى من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولم يُعرف على الفور عدد القوات التي ستشارك في التدريبات، لكن التدريبات السابقة في عام 2017 استقطبت حوالي 2000 جندي و250 سلاحًا من كلا البلدين.

وقال بيان سابق لوزارة الدفاع إن التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات الأداء العملياتية المشتركة للحلفاء، وقالت إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستسعيان إلى إنشاء "قدرات ردع واستجابة ساحقة" لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

- بروفة حرب نموذجية

يوم الجمعة الماضي، وصفت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية التدريبات بأنها "بروفة حرب نموذجية تستهدف كوريا الشمالية"، وقالت إن كوريا الشمالية "لا يمكنها إلا أن تأخذ ملاحظة أكثر جدية لحقيقة" أن التدريبات ستجرى في منطقة على بُعد بضعة كيلومترات (أميال) من حدودها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان "ردود أفعال مقابلة" غير محددة بشأن سلسلة التدريبات الاستفزازية واسعة النطاق.

في وقت سابق من هذا العام، أجرى الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي أكبر تدريبات ميدانية لهما منذ خمس سنوات، كما أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات يو إس إس نيميتز التي تعمل بالطاقة النووية والقاذفات النووية لإجراء مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية.