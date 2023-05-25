منها افتتاح المعرض الجماعى "آدم" .. أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، عبر مراكزه الإبداعية المختلفة والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السابعة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، افتتاح المعرض الجماعي “آدم”، ويضم المعرض مجموعة من أعمال نخبة من الفنانين فى مجلات وفروع الفن التشكيلي المختلفة: النحت، الرسم، التصوير، الحفر، الموزايك، الزجاج المعشق هذا ويستمر المعرض حتى 8 يونيو المقبل.

ــ حفل نجوم مصرية

في سياق متصل، وفي الثامنة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، حفل غنائي فني، والذي تحييه فرقة “نجوم مصرية”، بقيادة المايسترو مصطفى مهدي.

وتقدم الفرقة مجموعة من الأغانى المتميزة منها: "اللي بنى مصر"، "ميدلي وردة"، "توبة" أداء ياسر. العشري ، "عيناك ليال صيفية" أداء ايناس عامر، "مستنياك" أداء ليل عبدالله، "اول مرة تحب" أداء صبري دهب ،"عيون القلب" أداء خلود خالد ، "وحشتني" أداء سما كرم ، "اهو ده اللي صار" أداء كريم معتز ، "تلات سلامات" أداء اسلام ابوعوف ، "ميدلي عدوية" أداء حمادة المنسي ، "اما برواة" أداء رنا العطفي ".

جدير بالذكر أن فرقة نجوم مصرية أسسها المايسترو وصوليست الكمان بدار الاوبرا مصطفى مهدي، وتضم العديد من الاصوات المميزة، وقدمت العديد من الحفلات التى لاقت نجاحا كبيرا فى دار الاوبرا، قصر المانسترلى، قصر الامير بشتاك، وغيرها.

ــ قعدة مزيكا فى بيت السحيمى

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ يلتقي جمهور مركز إبداع بيت السحيمى -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مع أولى حفلات تخت "خماسى السحيمى" بعنوان قعدة مزيكا، بقيادة الفنان احمد حسن ومحموعة متميزة من الفنانين : محمد سمير على القانون، محمد فودة على الناي، محمود عبد الفتاح على العود، أحمد حسن على الكمان، وايقاعات أمير عزت.

يتضمن البرنامج تقديم عدد من اشهر الالحان التى تغنى بها كبار المطربين : محمد عبد الوهاب ، ام كلثوم ، عبد الحليم ، بالاضافة الى مجموعة من التقاسيم الموسيقية.