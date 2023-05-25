أستاذ علم فيروسات: كورونا مرض ناشئ لابد من أخذ الوقت الكافى لدراسته

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن علم الأوبئة هو علم موجود منذ زمن طويل، لافتًا إلى أن الأوبئة موجودة منذ فترات طويلة جدًا، بداية من الطاعون الذي ظهر من القرن الرابع عشر، وقضى على أكثر من 75 مليون شخص، وهناك تقديرات بوصلهم إلى 200 مليون شخص، ثم الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918م، وصولًا إلى جائحة كورونا.

وأضاف الشبيني خلال لقائه ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، أن منظمة الصحة العالمية تؤدي دورها الطبيعي جدًا المنوط بها، بأنها تتبع انتشار الأمراض بشكل كبير جدًا، خاصة ما يعرف بالأمراض الناشئة، والمسماة بالأمراض الناشئة الجديدة مثل كورونا، حيث يعتبر مرضا ناشئا بشكل جديد جدًا، وكان لابد أن نأخذ الوقت الكافي لدراسته ودراسة أعراضه، لإيجاد علاج أو لقاحات تقي من الإصابة به.

وأوضح أن هناك أمراضا كثيرة جدًا سواء كانت ميكروبية أو فيروسية تنتشر بشكل كبير، من ضمنها الإنفلونزا العادية الموجودة في كل العالم، وتصيب عددا كبيرا جدًا ويموت منها ما يعادل 800 ألف شخص.

وأشار إلى أن هذه الكائنات وجدت لتعيش وتبقى، فالطبيعي أنها تبدأ تحور من نفسها لتقاوم الوسائل التي يستخدمها الإنسان، ومن أمثلتها المضادات الحيوية لعلاج الإنسان من أي إصابات بكتيرية.