الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة مؤثرة من محمد صلاح فى وداع رباعى ليفربول

محمد صلاح وفيرمينو
محمد صلاح وفيرمينو

ودع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، زملائه روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسلاد تشامبرلين ونابي كيتا الذين سيرحلون عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وكان ليفربول قد أعلن منذ أيام، رحيل الرباعي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يحظى اللاعبون الأربعة بتكريم من النادي الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

ونشر محمد صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تجمعه مع فيرمينو وميلنر وكيتا وتشامبرلين.

وكتب محمد صلاح قائلًا: "من أفضل الأشياء في كرة القدم أن نتشارك مثل هذه اللحظات المميزة مع أشخاص رائعين، بوبي، ميلي، أوكس، ونابي، سأفتقدهم كثيرًا، وآمل أن تلتقي طرقنا مرة أخرى".

جدير بالذكر، أن ليفربول يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

 محمد صلاح
محمد صلاح ليفربول فيرمينو جيمس ميلنر نابي كيتا تشامبرلين الدورى الانجليزى

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