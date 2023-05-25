الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقرير الطب الشرعى فى اتهام فلاح و 5 من أقاربه باختطاف شاب والتمثيل به

مصلحة الطب الشرعي 
مصلحة الطب الشرعي 

تنشر " الدستور" تقرير الطب الشرعي  في اتهام فلاح و 5 من أقاربه باختطاف شاب، وتجريده من ملابسه، وإلباسه قميص نوم نسائي، والتمثيل به، بسبب علاقته العاطفية بزوجة الأول فى الجيزة.

 

ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بالوجه والعنق والطرفين العلوي والسفلي الأيمن ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ، بعضها خشن السطح نوعاً أيا كان نوعها.

 

وأضاف التقرير أن الاصابات جائزة الحدوث بالتعدي بالضرب واللكم والركل والزواحف البلاستيكية وعلي النحو الوارد بمذكرة النيابة وبتاريخ معاصر وغالباً ما تشفى الإصابات في مدة تناهز العشرين يوماً ما لم تحدث مضاعفات.

 

وأحالت النيابة العامة فلاح و5 من أقاربه للمحاكمة وجاء في نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "محمود س"، 25 سنة، فلاح، و 5 أشخاص آخرين من أقاربه "م.س" 37 سنة، فلاح، و "ع.س" 33 سنة، فلاح، و "أ.س" 31 سنة، فلاح، و "م.م" 19 سنة، فلاح، و "أ.م" 34 سنة، فلاح، لأنهم في يوم ١٧ / ١١ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة، قاموا جميعًا بخطف المجني عليه "ح.ح" بطريقتي التحايل والإكراه الواقع عليه بأن استدرجه المتهم السادس هاتفيًا للحانوت الخاص به، وبعد تواجدهما معًا فوجئ بحضور المتهمين من الأول حتى الخامس، وكانوا محرزين لأدوات (عصي خشبية - حيل) وتعددوا عليه ضربًا وكمموا فاه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وحركته وسلب إرادته، وأخذوه بالقوة في سيارة المتهم الرابع إلى غرفة داخل أرض زراعية بمكان نائي قصي أعين المواطنين على النحو المبين بالتحقيقات.

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