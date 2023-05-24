الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هشام كمال: على هيئة التنمية الصناعية التحرك لتقليل الفاتورة الدولارية

هشام كمال
هشام كمال

أكد هشام كمال، رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، ضرورة وجود مجلس إدارة لكل مدينة صناعية مكون من الصناع وهيئة التنمية الصناعية، على أن يتم تشغيل المصانع من خلالهم، مضيفًا أن التراجع الذي حدث في الصناعة ناتج عن الفترة بين قرارين: الإصلاح الاقتصادي، وكذلك فترة كورونا والتي تسببت في معاناة أصحاب الصناعات المختلفة، وتآكل قيمة رأس المال لديهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وأضاف هشام كمال أن هيئة التنمية الصناعية حللت الفاتورة الدولارية ووجدتها 141 بندًا بتكلفة 117 مليار دولار، مشيرًا إلى أن معظم هذه البنود يسهل إنتاجها في مصر. 

وأوضح أنه يجب على هيئة التنمية الصناعية إيقاف استيراد هذه البنود، والعمل على إنتاجها محليًا، من خلال عمل صندوق يساهم فيه الصناع من خلال أسهم ويتم من خلالهم إنتاج تلك البنود محليًا. 


أدار الحوار خلال الصالون، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، عبدالرحمن هشام مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هشام كمال، رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، فيما شارك في الجلسة الثانية، النائبة رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الدكتور نضال السعيد، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي وعضو المكتب السياسي بحزب المحافظين، سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين لجنة الاستثمار بحزب الجيل الديمقراطي ومسئول أول علاقات المستثمرين بقطاع ترويج الاستثمار (جذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة).


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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