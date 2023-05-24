عن مبادرة السلام الإفريقية.. عمار قناة: "القرار السياسى فى أوكرانيا بيد الأمريكان"

قال عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا يمكن التقليل من قيمة مبادرة السلام الإفريقية لإنهاء النزاع الروسي الأوكراني.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة هي المنوطة بالقرار السياسي في أوكرانيا، ورغم ذلك فقد قللت الولايات المتحدة من قيمة المبادرة وتجاهلتها كما فعلت مع المبادرة الصينية، لكن المحاولات إيجابية وتم تقييمها من قبل روسيا.

اتفاقية البحر الأسود تتحكم بها المنظومة الغربية

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعهد بمد الدول الإفريقية بالحبوب مجانًا حرصًا منه على عدم تفاقم تبعات الحرب عليهم، مشيرًا إلى أن المنظومة الغربية هي المتحكمة في اتفاقية البحر الأسود.

وأشار إلى أن عدم خروج الحبوب يعود للولايات المتحدة والدول الأوروبية لتطبيق كامل العقوبات على روسيا، وهذا جزء من المناورات التي تحاول بها الولايات المتحدة إطالة الأزمة.