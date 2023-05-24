الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس برلمان شباب مصر: مقترحاتنا نابعة من تفكير الشباب المصرى (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، إنه استطاع الخروج برؤية خاصة بتوطين الصناعة الوطنية وتطوير الصناعات المصرية، وكيف يمكن تطوير تلك الصناعات داخل مصر، وكيف يمكن نشر تلك الصناعات بالخارج؟، وذكر أن تلك المحاور والرؤية كانت ناتجة عن الكثير من الاجتماعات والجلسات على مستوى مصر، حيث إن داخل البرلمان كان يستمع للشباب وكان عددهم 40 ألف عضو على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن داخل البرلمان كان الحديث عن تطوير تلك الصناعات وكيفية إحياء الصناعات التراثية، في مختلف المحافظات الجنوبية، وذكر أنه تحدث داخل المحور الاقتصادي بالحوار الوطني عن كيفية الجمع بين الصناعات الاستخراجية والصناعات الوطنية، وذلك سوف يقلل الفارق الاستيرادي بالخارج، كما تحدث عن المنطقة الصناعية بقناة السويس وكيفية التطوير واستخراج أفكار تعود بالنفع والفائدة على تلك الصناعات.

وطالب بإنشاء هيئة خاصة بالصناعة تساعد المستثمرين وصغار الصناع على الاستفادة من الامتيازات التي يقدمها القانون المصري، كما تحدث داخل جلسات الحوار الوطني عن توفير موقع إلكتروني يسهل التصاريح الخاصة بالبيئة والمطاعم، وذلك سيشجع الاستثمار داخل مصر بشكل كبير جدًا.

 

برلمان شباب مصر الخروج الصناعات المصرية والرؤية البرلمان

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