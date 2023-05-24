الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير القوى العاملة لأمين عام "العمال العرب": "العمال شركاء في صناعة الأوطان"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء، أن العمال العرب، ضلع أساسي في ثلاثية الإنتاج، بجانب الحكومات وأصحاب الأعمال.

وقال “شحاتة” خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السوري جمال القادري، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن التحديات الراهنة تفرض على العمال العرب التمسك بشعارهم التاريخي "قوتنا في وحدتنا ".

وأوضح وزير القوى العاملة،  أن ثقافة الدولة المصرية تعتبر العمال شريكًَا أساسيًا في  بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس السيسي، وأن العمال شركاء في صناعة القرارات والتشريعات التي تخص عالم العمل والعمال، كما أن الرئيس السيسي يوجه دائما في خطاباته بحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج وتوفير حياة كريمة لهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتفعيل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة.

ووجه “شحاتة” التهنئة لـ"القادري" على عودة سورية إلى مقعدها في" الجامعة العربية ".

من جانبه، أكد جمال القادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، على أهمية دور الحركة النقابية العربية في مواجهة الصعاب التي فرضتها التحديات الداخلية والخارجية في معظم بلداننا العربية، مستشهدا بدور العمال السوريين في الاصطفاف خلف قيادتهم السياسية لمواجهة الحرب الكونية التي تعرضت لها بلاده.

وأكد “القادري” أن الحركة النقابية السورية كانت نموذجًا في الوحدة وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ووجه الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على دوره ورؤيته التي ينفذها على أرض الواقع بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للعمال ،واعتبارهم شركاء في عملية التنمية بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن مصر دولة رائدة وصاحبة دور محوري في كافة ملفات الوطن العربي.

الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية أصحاب الأعمال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الأمين التحديات الداخلية التشري التحديات الداخلية والخارجية

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بمناقشة الحوار الوطنى لقانون "المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب"

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

هنا الصمت جريمة إنسانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية