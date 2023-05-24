وزير القوى العاملة لأمين عام "العمال العرب": "العمال شركاء في صناعة الأوطان"

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأربعاء، أن العمال العرب، ضلع أساسي في ثلاثية الإنتاج، بجانب الحكومات وأصحاب الأعمال.

وقال “شحاتة” خلال لقائه بالأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السوري جمال القادري، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن التحديات الراهنة تفرض على العمال العرب التمسك بشعارهم التاريخي "قوتنا في وحدتنا ".

وأوضح وزير القوى العاملة، أن ثقافة الدولة المصرية تعتبر العمال شريكًَا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس السيسي، وأن العمال شركاء في صناعة القرارات والتشريعات التي تخص عالم العمل والعمال، كما أن الرئيس السيسي يوجه دائما في خطاباته بحماية ورعاية العمال في الداخل والخارج وتوفير حياة كريمة لهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتفعيل مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة.

ووجه “شحاتة” التهنئة لـ"القادري" على عودة سورية إلى مقعدها في" الجامعة العربية ".

من جانبه، أكد جمال القادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، على أهمية دور الحركة النقابية العربية في مواجهة الصعاب التي فرضتها التحديات الداخلية والخارجية في معظم بلداننا العربية، مستشهدا بدور العمال السوريين في الاصطفاف خلف قيادتهم السياسية لمواجهة الحرب الكونية التي تعرضت لها بلاده.

وأكد “القادري” أن الحركة النقابية السورية كانت نموذجًا في الوحدة وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ووجه الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على دوره ورؤيته التي ينفذها على أرض الواقع بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للعمال ،واعتبارهم شركاء في عملية التنمية بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن مصر دولة رائدة وصاحبة دور محوري في كافة ملفات الوطن العربي.