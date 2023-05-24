الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب معاكسة زوجته.. عامل يطعن شابًا بمفك فى حلوان

طعن
طعن

أقدم عامل على طعن شاب بسبب قيام الثاني بمعاكسة زوجته بصفة مستمرة حال سيرها بالشارع بمدينة حلوان.

البداية كانت بورود بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة أطلس، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شاب خلالها.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل يدعي "عصام فهيم"، وشاب من ذات المنطقة بسبب قيام الأخير بمعاكسة زوجة الأول يوميًا أثناء سيرها بالشارع، وأثناء ذهاب الجاني له لمعاتبته تعدى عليه بالضرب، وأثناء دفاع العامل عن نفسه طعنه الشاب بمفك وأصابه في بطنه.

طعن شاب زوجته حلوان معاكسة زوجته

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