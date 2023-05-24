الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"يوم للناس".. عيادات لكبار السن وذوي الهمم بمجمع الإسماعيلية الطبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية تفعيل عيادات لكبار السن، وذوي الهمم في الفترة المسائية للعيادات الأكثر ترددًا بمجمع الإسماعيلية الطبي وتشمل عيادات القلب، العظام، الرماتيزم، الرمد ويتم الاحالة من مراكز ووحدات طب الأسرة من خلال نظام عمل مميكن يضمن تيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بجودة عالية.

يأتى ذلك فى ضوء تفعيل أهداف هيئة الرعاية الصحية لتقديم خدماتها الصحية لجميع فئات المجتمع وتسهيلاً علي الفئات الخاصة والأكثر إحتياجا للرعاية الطبية مع توجيه الإدارات المعنية باتخاذ اللازم نحو تخصيص العيادات وتوجيه إدارة النظم والمعلومات بتفعيل الميكنة لعيادات كبار السن “أكثر من 60 عامًا” وذوى الهمم لضمان حصولهم على رعاية طبية متكاملة ولضمان عدم التكدس ومنعًا للإزدحام

وأكد مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية السعي الدائم لتحسين تجربة المنتفع داخل منشآت فرع الهيئة بالإسماعيلية وإزالة كافة التحديات للحصول على الخدمة الطبية بكل سهولة، وبأعلى معايير الجودة العالمية ، وتلبية احتياجات «فئة كبار السن، وذوي الهمم» على الوجه الأمثل  علي رأس اهتماماتنا.

وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالتأكيد  على استمرارية تحسين الرعاية الصحية ،وتطوير خططها الصحية لتلبية احتياجات كافة  الفئات من المنتفعين ، لضمان تقديم رعاية متكاملة لصحتهم  وتعزيزها ، خاصة فئة «كبار السن، وذوي الهمم» باعتبارهم من الفئات الأوّلى بالرعاية، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية لهم بشكل ميسر وتسهيل وتسريع الإجـراءات والخدمات المقدمة، وبما يضمن الوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة  تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

مجمع الاسماعيلية الطبي عيادات مجمع الإسماعيلية الطبي صور مجمع الإسماعيلية الطبي عمليات القلب في مجمع الإسماعيلية الطبي عنوان مجمع الإسماعيلية الطبي

الأكثر قراءة

السيسى يوجه بمناقشة الحوار الوطنى لقانون "المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب"

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بتوجيه رئاسي.. "الوطنية للتدريب" تقدم منحة تأهيل ورعاية للاعب المصارعة أحمد بغدودة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

هنا الصمت جريمة إنسانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية