الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال زيارته الحالية لمصر.. النائب العام الروسى يلتقى رئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبال رئيس المحكمة
استقبال رئيس المحكمة الدستورية العليا للنائب العام الروسي

التقى إيجور كراسنوف النائب العام الروسي، اليوم الأربعاء، بـ«بولس فهمي» رئيس المحكمة الدستورية العليا، في القاهرة.

وخلال اللقاء، وجه كراسنوف الشكر إلى بولس فهمي على كرم الضيافة والترحيب الحار للوفد الروسي.

وشدد النائب العام الروسي على أن العلاقات بين مصر وروسيا تتطور منذ 80 عامًا، قائلًا: "نشاهد المستوى العالي للعلاقات اليوم نتيجة للسياسة التي يقوم بها رئيسا روسيا ومصر على أساس الصداقة والتعاون المتبادل المنفعة.. وبالطبع، نشاهد أيضًا التعاون الروسي المصري الفعال والمثمر في المجال القانوني".

تطلع روسي لتعزيز التعاون

وقال النائب العام الروسي، إنه في العديد من فئات الجرائم الملحة مثل الإرهاب والتطرف وتمويله وغسل الأموال وتهريب المخدرات، بما في ذلك استخدام الأصول الافتراضية، تطورت الممارسات القضائية والتحقيقات في روسيا. 

وأعرب عن استعداد الجانب الروسي لتبادل الخبرة وعن اهتمامه بدراسة التجربة ذات الصلة لأجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية في مصر.

وقال، موجهًا حديثه لفهمي: "أعلم أن لديك خبرة العمل واسعة في في المجال القانوني، بما في ذلك انت توليت المناصب العليا في مكتب النائب العام في مصر. وأنت خبير معروف وباحث بارز في مجال القانون"، حسب بيان السفارة الروسية لدى القاهرة.

وتابع: "في هذا الصدد، سيكون من المثير ومن الممتعة للغاية القيام بتبادل وجهات النظر حول القضايا الملحة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجال حماية حقوق وحريات المواطنين ومكافحة الجرائم".

وتحدث النائب العام الروسي عن عمل الجامعة التابعة للنيابة العامة الروسية التي لا تقوم بالأنشطة التعليمية فحسب، بل تقوم أيضًا بإجراء أبحاث على نطاق واسع في القضايا القانونية، وله منشورات علمية خاصة به. 

وقال كراسنوف: "أنا متأكد من أن هذا أيضًا أحد المجالات الواعدة للتعاون بين هيئاتنا، ونحن منفتحون تمامًا على ذلك".

المحكمة الدستورية النائب العام الروسي رئيس المحكمة الدستورية مصر روسيا

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