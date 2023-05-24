صحفية بالأمم المتحدة: الصراعات المسلحة العالمية تقضى على 94% من المدنيين واللاجئين

قالت دينا أبي صعب، الصحفية في الأمم المتحدة بجنيف، إن الصراعات المسلحة العالمية في الغالب تقضي على 94% من المدنيين، وهذا العدد يذهب ضحية عدم استطاعة المجتمع الدولي حمايتهم، وبالفعل هذا الفعل حدث في الحرب الأوكرانية الروسية.

الحروب العالمية العسكرية

وأكدت دينا أبي صعب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوارث هذه الحروب لا تقف فقط عند قتل المدنيين، بل يمتد الأمر لتصل نتائج الحرب السلبية إلى اللاجئين الذين يدفعون ثمن تواجدهم في تلك المناطق التي تنشب بها النزاعات.

وأضافت في حديثها، أن الحروب تخضع لقوانين دولية، مثل حماية المستشفيات والمدنيين والمقار الطبية واللاجئين والنازحين، وتسهيل الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات أو إخراج النازحين.

تجربة الأسلحة العالمية

وتابعت: "الحروب العالمية الآن أغلبها قائم على أن يكون ميدان الحرب متاحًا لتجربة الأسلحة الجديدة، لذا تجار الأسلحة الحربية يأملون استمرار تلك النزاعات".