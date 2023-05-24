وزير الأوقاف: دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافى الإسلامى لا نظير لها فى العالم

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء اجتماعًا مع لجنة الإعلام بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال اللقاء رحب جمعة، بالحضور من لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد بمدى العمل المتقن والإنجاز العظيم الذي قامت به الدولة المصرية، وأن دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي لا نظير لها في العالم وسيشهد التاريخ أن مركز مصر الثقافي الإسلامي هو أيقونة العمارة الإسلامية في القرن الواحد والعشرين.

وخلال الجولة التفقدية بمبنى وزارة الأوقاف الجديد بالعاصمة الإدارية أشاد أعضاء اللجنة بما رأوه من تطور تكنولوجي بالعاصمة الإدارية ومقر وزارة الأوقاف الجديد بها.

وحضر اللقاء، الدكتور سامي محمود ربيع الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ومحمد شكري أبوعميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام، وعبدالعزيز عبدالمنعم عمران، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا.