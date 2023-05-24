"عبدالواحد" يحتوى أزمة روقا بعد هجوم جماهير الزمالك ضده

عقد عبدالواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول بنادي الزمالك، جلسة مع محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق، لتهيئته نفسيا بعد هجوم جمهور القلعة البيضاء ضده في مباراة الداخلية الأخيرة.

كان اللاعب قد طلب من أوسوريو التغيير أثناء مباراة الداخلية بسبب هتافات الجماهير ضده ولكن المدرب رفض تغييره.

وحرص عبدالواحد علي الاجتماع مع روقا لمسح آثار هتافات الجماهير وتهيئته نفسيا لمباراة الجيش القادمة، خاصة أن اللاعب طلب عدم المشاركة في المباراة القادمة ولكن أوسوريو رفض طلبه.

كانت جماهير الزمالك المتواجدة فى ملعب مباراة الزمالك والداخلية، قد شنت هجوما عنيفا على محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق، قبل أن يتدخل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول ويحاول تهدئة الجماهير.

وتعادل الزمالك والداخلية بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز على ستاد السويس الجديد.



تقدم الزمالك برأسية سيف الجزيرى فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة، بينما قفز الداخلية إلى 17 نقطة.