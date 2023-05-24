تشكيل ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.. غياب فينيسيوس

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه، لملاقاة رايو فايو فايكانو، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ سانتياجو برنابيو” معقل الفريق المدريدي.

وتُنقل مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - رودريجو جوس - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كلًا من:

أندريه لونين - لويس لوبيز - إيدير ميليتاو - جيسوس فاييخو - إيدين هازارد - ماركو أسينسيو - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - فيرلاند ميندي - ألفارو رودريجيز.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، البرازيلي فينسيوس جونيور الذي حُذفت من سجله البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة الماضية أمام فالنسيا، لكنه يُعاني من الإصابة، إضافة للمهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز.

وخسر ريال مدريد في الجولة الماضية أمام فالنسيا بهدف دون مقابل، في مباراة شهدت أحداثًا عنصرية مؤسفة تجاه فينيسيوس جونيور، من قبل جمهور “ الخفافيش”، الذي كان متواجدًا في ملعب “ ميستايا”، خاصة المدرج الجنوبي بالملعب.