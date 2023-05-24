"صحة الدقهلية": البدء بتجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا في 3 مراكز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق حملة لتجريع البؤر المصابة بالبلهارسيا بـ 3 مراكز هى ( تمي الأمديد وميت سلسيل والمطرية) وذلك لعلاج الحالات المصابة بالبلهارسيا بجانب مكافحة القواقع بالمجاري المائية والترع وعلاجها الميكانيكي والكيماوي.

وأكدت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن حملة العلاج الجموعي تأتي ضمن خطة الإدارية المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول 2024 وعلاج االمصابة بالمجان، فضلاً عن متابعتها للتأكد من تمام الشفاء.

فيما أوضحت الدكتورة سحر على، مدير ادارة مكافحة الأمراض المتوطنة أن المسح والفحص يتم من خلال فرق طبية مدربة من مسئولي متوطنة البلهارسيا بالادارات الصحية، وصيادلة البلهارسيا.

كما استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم إيمان احمد عبد الرحمن الدرويتني ابنه قرية دماص بميت غمر و الفائزة بالمركز الاول كأم مثالية علي مستوي محافظة الدقهلية، بحضور د.وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ونادية دياب مدير عام الأسرة والطفولة بالمديرية، حيث قام محافظ الدقهلية بتسليم الام المثالية شيك بمبلغ 50 الف جنيه هدية مقدمه لها رئيس الجمهورية تقديرًا لها و لقصة كفاحها مع الأبناء ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية مما اهلها للاختيار لتفوز بالمركز الاول علي مستوي محافظة الدقهلية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة أن اختيار الامهات المثاليات خلال عام 2022 تم بناء علي اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار محافظ الدقهلية حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الامهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانه المسابقة علي مستوي الدولة وتم تصعيد المختارين و تم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي كافة المحافظات.