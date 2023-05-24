رئيس جامعة المنوفية يكرم المتميزين فى الأنشطة العلمية والفنية

كرّم دكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الكليات الفائزة فى مسابقة أفضل معرض فني تشكيلي لكليات الجامعة، والتى أسفرت عن فوز كلية الطب بالمركز الأول.

جاءت كلية الآداب فى المركز الثانى والصيدلة فى المركز الثالث، بينما حققت الهندسة الإلكترونية المركز الرابع، وفى المركز الخامس مناصفة كليتى الهندسة والتربية للطفولة المبكرة.

أما النشاط الاجتماعي فقد كرم رئيس الجامعة أبطال جامعة المنوفية من طلابها الحاصلين على (المركز الأول جماعي) على مستوى الجامعات المصرية في الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين، والذي أقيم بجامعة الفيوم وهم: الطالب محمد خالد موسى كلية الطب، الطالب فتحي محمد سلطان كلية التمريض، الطالبة أميرة بشير العزاوي كلية الطب والطالبة سلمى محمد المعاز كلية العلوم، كما تم تكريم طلاب الملتقى القمي الثاني لسفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم وهم: الطالبة أسماء عادل إبراهيم كلية التمريض، والطالبة تقى على عبدالفتاح كلية الإعلام، تحت إشراف محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعي والرحلات.

وفى النشاط العلمي قام رئيس الجامعة بتوزيع شهادات التقدير للطلاب الفائزين بالملتقي العلمي الطلابي الأول بجامعة المنوفية والذى أقيم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى على مستوى كل كلية من كليات الجامعة حيث عقدت ٨ كليات ملتقيات علمية طلابية على مستوى كل كلية في مجال البحث العلمي وتقديم أوراق بحثية لتصعيد المتميزين، والمرحلة الثانية على مستوى كليات الجامعة، والتى شارك بها 145 طالبا تقدموا بـ 48 مشروعًا بمجال الابتكارات العلمية وريادة الأعمال و٢٤ بحثا علميًا وورقة عمل، وكان الملتقى يتضمن أربعة محاور البحث العلمي وأوراق العمل وريادة الأعمال والابتكارات العلمية، وأسفرت النتائج فى البحث العلمي عن:

أولاً: المجالات الأدبية والإنسانية حصل على المركز الأول الطالب إسلام مجدي عبدالوهاب (كلية التربية النوعية) إشراف أكاديميى الدكتورة غادة ربيع خليفة، وحصل على المركز الثانى الطالب يوسف محمد سامي (كلية التربية النوعية) إشراف أكاديميى الدكتورة هيام مصطفي عبدالله، وجاء فى المركز الثالث الطالبة مروة محمد كمال الفخراني (كلية التمريض) بإشراف أكاديميى من الدكتورة إيمان عبدالفتاح مصطفي شكر.

أما المجالات العلمية حققت الطالبة ياسمين مهدي جابر كلية التمريض المركز الأول إشراف أكاديمي الدكتورة وفاء حسن عبدالله علي، وفى المركز الثانى الطالبة أسماء عادل محمود كلية التمريض إشراف أكاديمي الدكتورة إيمان عبدالفتاح مصطفي شكر، وحقق المركز الثالث الطالبة نورا جمعة منصور كلية الزراعة، إشراف أكاديمي الدكتورة إلهام غنيم.

أما مجال أوراق العمل، أولاً الذكاء الاصطناعي والعملية التعليمية: المركز الأول لمياء عبدالحليم فرج التربية النوعية، المركز الثانى سلمي محمد المعاذ العلوم، المركز الثالث أمنية ياسر محمد أبودان التربية النوعية.

ثانيًا: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة: المركز الأول مروة جمال سعيد خضر العلوم الصحية، المركز الثانى إيمان مصطفي ممدوح التربية النوعية، المركز الثالث إسراء محمد حسن الآداب

وفى مجال الابتكارات العلمية:

المركز الأول: رنا محمد الخشن وفاطمة عادل الأشقر ومصطفى أحمد قناوي الهندسة الإلكترونية، المركز الثانى: نوران السيد نيازى السيد حسن طب أسنان، المركز الثالث: رحمة محمد محمد محمود وأسيل سامي أحمد الفقي والزهراء على عيسي الذكاء الاصطناعي.

أما مجال ريادة الأعمال: المركز الأول: ريم ماهر عبدالعزيز قنديل وفاطمة شعبان عبدالفتاح فرج وأسماء إسماعيل على البكل التربية النوعية، المركز الثانى: إيمان عماد كمال، ونديم باسم عبود، ويوسف الديناري الذكاء الاصطناعي، المركز الثالث عبير جمال محمد عبدالهادي تربية نوعية.

كما تم تكريم الطلاب الفائزين بالجوائز التشجيعية بالملتقى العلمي الطلابي الأول بجامعة المنوفية.

كما كرم رئيس الجامعة مشرفي الكليات ومديري الإدارات وأعضاء لجان التحكيم، وتكريم كلية التربية النوعية على تنظيم أفضل ملتقى علمى طلابي على مستوى كليات الجامعة، وتشرف على المسابقات مرفت عرفة مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، الدكتور فتح الله الشورى مقرر الملتقى وأعضاء إدارة النشاط العلمي، هذا وتتم جميع الأنشطة والمسابقات تحت إشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

حضر حفل التكريم عمداء الكليات الفائزة بمختلف المنافسات ووكلاء شئون التعليم والطلاب ومشرفين رعاية الطلاب بالكليات، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.