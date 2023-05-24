الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خبير سياحى: لجان السياحة تصل السعودية الأسبوع المقبل لمعاينة سكن الحجاج

علاء الغمرى
علاء الغمرى

قال  الخبير السياحي علاء الغمرى، إن لجان وزارة السياحة والآثار تنتظر الحصول على تأشيرة السفر للمملكة العربية السعودية لتبدأ معاينات سكن الحجاج بالأراضى المقدسة، مشيرًا إلى أنه مع مطلع الأسبوع المقبل تبدأ اللجان مهامها داخل الأراضي السعودية لمعاينة سكن الحجاج وفقًا للضوابط المعلنة من وزارة السياحة والآثار.

وأشار "الغمرى" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن شركات السياحة يمكنها إنهاء إجراءات معاينة السكن من مصر دون الحاجة إلى السفر، وذلك من خلال اعتماد سكن الموسم الماضي، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا بين الجهة الإدارية الممثلة في وزارة السياحة والآثار والشركات المنظمة لموسم الحج السياحي لهذا العام على نجاح الموسم كالمعتاد عن الحج السياحي.

وأصاف الخبير السياحي، أن هناك تنسيقًا بين وزارة السياحة والآثار والبنك المركزي لتوفير وتدبير الريال السعودي اللازم لإنهاء معاملات شركات السياحة المالية مع الجانب السعودى، متوقعًا أن تبدأ أولى رحلات الحج السياحي في 28 من شهر ذى القعدة والذي يوافق منتصف شهر يونيو المقبل.

وأصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى،  تعليمات مشددة لقطاع شركات السياحة، بضرورة مراعاة مواصفات سكن الحجاج  لهذا الموسم، واختيار أفضل الفنادق وأكثرها قربًا من الحرمين الشريفين وذلك ضمانًا لراحة الحجاج وحرصًا على تأديتهم الفريضة بكل سهولة ويسر.

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