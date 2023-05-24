خالد الجندى يكشف معنى السَّلَمَ والسلام فى القرآن الكريم

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الفرق بين السِّلم، والسَّلَمَ أو السَّلْمِ، والسلام، في القرآن الكريم.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن معنى "السِّلم"، أي الدخول في عهد الأمان بين الطرفين، ويراد به طلب المهادنة والأمان وعدم الاعتداء المتبادل بين الطرفين بعزة وشموخ، وهو أمر مقبول عند الله وفي الإسلام.

معنى كلمة السلام في القرآن

وأضاف، أن السلام، هو الدخول فعليًا في مرحلة عدم الاعتداء، أي لدينا مرحلة الاتفاق والتنفيذ، مشيرًا إلى أن إذلال العدو فإنه يطلب وقف الحرب وعدم إيذائه وتسمى "السَّلَمَ"، أي طلب الأمان بذل.

وتابع أن المرحلة الرابعة هي "السَّلْمِ"، الدخول فعليًا في مذلة عدم الاعتداء مقابل دفع الجزية وأن يتحمل سلب قوته وأسلحته ويكون قد دخل فعليًا في مرحلة الذل.