بالتزامن مع موسم البرتقال.. ماسكات من قشر البرتقال مفيدة للبشرة

تنتشر في تلك الآونة من فصل الصيف فاكهة البرتقال بمختلف أنواعها، المفيدة جدا للصحة، وخاصة قشور البرتقال التي يمكن أن تكون مفيدة للبشرة بعدة طرق لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة والزيوت الأساسية التي يمكن أن تسهم في صحة الجلد.

قشور البرتقال غنية بفيتامين C، الذي يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة حيث يمكن أن يؤدي فرك قشر البرتقال مباشرة على بشرتك أو استخدام مسحوق قشر البرتقال الممزوج مع مواد طبيعية اخرى إلى تعزيز إشراق البشرة.

وتونر قشر البرتقال يساعد على تضييق المسام والتحكم في إنتاج الزيت الزائد وتوفير إحساس بالانتعاش، وقد تساعد الخصائص المضادة للميكروبات لقشور البرتقال في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب بينما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في قشر البرتقال على حماية الجلد من أضرار الجذور الحرة والشيخوخة المبكرة.

لذا نقدم لكم من خلال السطور التالية نصائح للعناية بالبشرة في فصل الصيف من خلال أقنعة وجه منزلية الصنع من مسحوق قشر البرتقال لتفتيح البشرة ومكافحة الشيخوخة.

للبشرة الدهنية:

2 ملعقة كبيرة أرز مطحون.

1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال.

ماء الورد حسب الحاجة.

اخلطي جميع المكونات في وعاء صغير وضعي العجينة مرة واحدة في الأسبوع.

للبشرة الجافة:

1 ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال.

1 ملعقة صغيرة عسل.

ماء دافئ حسب الحاجة.

تخلط جميع المكونات وتوضع مرتين أسبوعيا فهو يساعد على اضاءة البشرة و يجعلها أكثر نعومة.

للبشرة المختلطة:

1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

الحليب حسب الحاجة.

تخلط المكونات وتوضع مرة أسبوعياً حتى تساعد على تجنب البثور وإزالة الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء من البشرة.

قشر البرتقال والصبار:

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال.

عصر 2-3 من قطرات الليمون.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء بالبارد.

مسحوق قشر البرتقال وخشب الصندل:

1 ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

نصف ملعقة صغيرة من خشب الصندل من عند العطار.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

3 قطرات من عصير الليمون.

يترك على الوجه لمدة 10 دقائق ويشطف الوجه بالماء البارد.

مسحوق قشر البرتقال والزبادي:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

تترك على الوجه لمدة 10-12 دقيقة.

يشطف الوجه بالماء البارد.

مسحوق قشر البرتقال والسكر:

1ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

بضع قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.

يدلك الوجه بلطف لمدة 5-7 دقائق.

يشطف الوجه بالماء البارد.