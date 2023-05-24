الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيه إس المحدودة" ترفع حصتها في رأسمال "مينا للاستثمار السياحي" بـ6 ملايين جنيه

البورصة
البورصة

قالت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، إن شركة ايه اس المحدودة، رفعت حصتها في أسهم رأسمال شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري من 4.4% إلى 7.11%.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إن الشركة اشترت 6.5 مليون سهم بقيمة 6.04 مليون جنيه بمتوسط سعر 0.93 جنيه.

وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم: 2.27% لسيف أيمن محمد.

يشار إلى أن مينا للاستثمار السياحي والعقاري، سجلت صافي خسارة بلغ 1.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 3.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 2.58 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 109.64 ألف جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة سجلت 1.2 مليون جنيه خسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.12 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إن المساهم مروة مصطفى السيد علي البغدادي، رفعت حصتها في أسهم رأسمال شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري من 0.08 بالمائة إلى 6.50 بالمائة.
وقالت الشركة إن المساهم اشترى 6.5 مليون سهم بقيمة 6.24 مليون جنيه بمتوسط سعر 0.96 جنيه.

وتبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم: 3.50 بالمائة لسيف أيمن محمد، و0.24% لمليكة أيمن محمد.

يشار أن مينا للاستثمار السياحي والعقاري،  سجلت خسائر بقيمة 19.88 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 23.35 مليون جنيه خسائر خلال 2020.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة 19.8 مليون جنيه خسائر في 2021، مقابل 23.35 مليون جنيه خسائر في 2020.

وبلغ نصيب خسائر الحقوق غير المسيطرة 2.17 ألف جنيه خسائر خلال 2021، مقابل 2.27 ألف جنيه خسائر في 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 3.41 مليون جنيه في 2021، مقابل 2.85 مليون جنيه في 2020.

وبشأن القوائم غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة إلى 17.51 مليون جنيه في 2021، مقابل 15.47 مليون جنيه خسائر خلال 2020.

الأوراق المالية الشركة القابضة المجموعات إيرادات الشركة أوراق المالية

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