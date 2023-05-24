الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 741 عبوة سلع غذائية فاسدة فى حملات مكبرة بمطروح (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مديرية تموين مطروح، برئاسة هند مساعد، مدير مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث تموين مطروح حملات تموينية  بمراكز النجيلة وبرانى ومرسي مطروح.

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أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة كان أبرز المضبوطات عرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية  بكمية قدرها 741 عبوة وكذلك ضبط حيازة وتهريب 3 أطنان قمح محظور تداوله ومجهول المصدر بغرض بيعه بالسوق السوداء.

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وأوضحت هند مساعد أنه مع استمرار الجهود الرقابية بالمديرية، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لضبط الأسواق والأسعار نظمت حملة تموينية على مدينة براني والنجيلة بمعرفة مدير ومفتشي إدارة الرقابة وتمكنت من تحرير 21 مخالفة تموينية  لبعض المخابز والمستودعات وتجار التموين.

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وأضافت أنه تم تنظيم حملة تموينية بمعرفة مدير ومفتشي ادارة التجارة الداخلية وإدارة تموين مطروح وتمكنت من تحرير عدد 13 مخالفة متنوعة حيث تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة؛ للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح فى مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش.

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السوق السوداء المعروض من السلع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تموين مطروح حملات الرقابة حملات تموينية سلع غذائية منتهية الصلاحية

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