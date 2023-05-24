مخطط شامل لتطوير منطقة السيدة عائشة جنوب القاهرة

استأنفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال تطوير منطقة السيدة عائشة الواقعة بحي الخليفة بعمليات ازالات للعشوائيات الداهمة بمنطقة عرب يسار وفي آخر أعمال الإزالة بالمنطقة أعلن حي الخليفة التابع للمنطقة الجنوبية انه تم الانتهاء من إزالة 110 عقارات.

جاءت أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة وميدان السيدة عائشة ومنطقة السيدة نفيسة وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

مخطط تطوير منطقة السيدة عائشة لم يتوقف عند إزالة منطقة عرب يسار المهددة للحياة وشمل المخطط التطويري للمنطقة، إنشاء حديقة بجوار قلعة صلاح الدين الشرقى، وإزالة 2700 مقبرة، بجانب رفع كفاءة محيط مسجد السيدة عائشة ومحيط قلعة صلاح الدين

يشير المخطط إلى تخصيص أماكن بديلة لاصحاب المقابر فى مدينة 15 مايو، عمليات التطوير الخاصة بالمخطط تشمل احلال كوبرى السيدة عائشة، على أن يتم إنشاء كوبرى جديد يربط بين محور الحضارات وصلاح سالم.

ويعد مخطط تطوير منطقة السيدة عائشة من أحد المشروعات التي تشرف عليه الهيئة الهندسية ومحافظة القاهرة، وتقوم وزارة الأثار والسياحة بعمليات ترميم للمأذن والمساجد الواقعة ومحيط قلعة صلاح الدين ضمن أعمال التطوير

ويهدف المخطط إلى تحسين المنطقة من كونها ملتقى للسيارات إلى متحف مفتوح يعيد للمنطقة عمقها التاريخي، كما يهدف المخطط إلى إعادة القيمة التاريخية للمكان المهمل لفترة كبيرة دون اعمال تطوير.

ويعتبر مخطط تطوير منطقة السيدة عائشة أحد أهم مخططات محافظة القاهرة في المنطقة الجنوبية وذلك لأنه يحوي تطوير الأبنية الأثرية والتاريخية بجانب نقل الأسر القاطنة بالمنازل الداهمة إلى المدن العمرانية الجديدة المستقبلة للعشوائيات