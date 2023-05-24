الكتب والوثائق: خصم 25% على إصدارات مركز تاريخ مصر

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الحادية عشرة والنصف من صباح غدٍ، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣"، وذلك بمقر دار الكتب والوثائق بكورنيش النيل.

يترأس الجلسة الأولى الدكتور السيد فليفل، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتورة ماجدة صالح، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور رزق حسن.

ويترأس الجلسة الثانية الدكتورة إلهام ذهني، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور أحمد عبدالدايم، والدكتورة نبوية أحمد، والدكتور نبيل الطوخي.

بهذه المناسبة، تقيم دار الكتب والوثائق، على هامش الندوة، معرضًا لإصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر، بنسبة خصم 25% لمدة يوم واحد.