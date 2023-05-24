الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكتب والوثائق: خصم 25% على إصدارات مركز تاريخ مصر

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الحادية عشرة والنصف من صباح غدٍ، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣"، وذلك بمقر دار الكتب والوثائق بكورنيش النيل.

يترأس الجلسة الأولى الدكتور السيد فليفل، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد زكريا الشلق، والدكتورة ماجدة صالح، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور رزق حسن.

ويترأس الجلسة الثانية الدكتورة إلهام ذهني، ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور أحمد عبدالدايم، والدكتورة نبوية أحمد، والدكتور نبيل الطوخي.

بهذه المناسبة، تقيم دار الكتب والوثائق، على هامش الندوة، معرضًا لإصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر، بنسبة خصم 25% لمدة يوم واحد.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الوثائق دار الكتب والوثائق اسامة طلعت مركز تاريخ مصر

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