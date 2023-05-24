محافظ قنا: زراعة 32 فدان مستصلحة بفول الصويا ضمن مشروعات الأمن الغذائي

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأنه تم زراعة 32 فدان استصلاح جديد بمحصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا، لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة فى بعض المحاصيل.

جاء ذلك خلال تفقده لمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، رافقه المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، و خالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، و ثابت إبراهيم مدير الغابة بمشروعات الأمن الغذائي.

وأضاف “الداودي” أنه تم زراعة 16.5 فدان بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، و 15.5 فدان بمنطقة المعنا بإجمالى مساحة 32 فدان، ضمن الأراضى التى استصلحتها المحافظة مؤخرا والتي بلغت 1000 فدان ، مشيرا إلى أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته لأنه يتناسب مع نوعية التربة، وتصلح زراعته في الأراضى المُستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل الهامة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يساهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن.

وأكد محافظ قنا، أنه تم الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث اختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.

وأكد "الداودى" أننا نعمل على تحقيق الأمن الغذائى المصرى ونستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الاقتصادية، مع إحداث تنمية شاملة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التوسع الأفقى في استصلاح الأراضى الصحراوية، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للرى بتلك الأراضى، لتحقيق أكبر استفادة من مشروعات الاستصلاح.