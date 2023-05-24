الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدين والترابط الاسرى".. ندوة بإعلام زفتى بمحافظة الغربية

جانب من ندوة بزفتى
جانب من ندوة بزفتى

نظم مجمع إعلام زفتى بالتعاون مع إحدي المدارس الاسلامية الخاصة بالمدينة، ندوة إعلامية حملت عنوان "الدين والترابط الاسرى" بمقر المدرسة.

وتحدث في الندوة الشيخ محمد جودة معروف امام و خطيب بأوقاف زفتى، موضحاً مفهوم الترابط الاسرى في الإسلام فهو الدعامة الرئيسية لانشاء الاسرة القوية، وتطرق الى أسس اختار الزوجة والزوج في الإسلام.

موضحًا قول رسول الله أن " افضل النفقة هي النفقة على الاسرة والاهل" وان الانفاق على القريب صدقة وصلة للرحم، وتطرق الى بعض أسباب التفكك الاسرى، مشيرًا إلى أهمية فتح لغة حوار مع افراد الاسرة لتقوية الروابط الاسرية ويجب تقسيم المسئوليات بين افراد الاسرة.

مبينًا أهمية الترابط الاسرى في بناء المجتمع وأن تعاليم الإسلام تدعم المودة والترابط الاسرى و أن أساس الترابط الاسرى تصرفات الرجل داخل اسرته.

وتطرق إلى دور المساجد والأماكن الدينية وهو تقديم المشورة الصحية للسيدات والرجال قبل وأثناء وبعد الزواج، مع الإشراف الصحي، علي تقديم وسائل تنظيم الأسرة وتوضيح ان تباعد فترة الحمل، وتنظيم الأسرة شئ جائز وحلال شرعًا، لمنح الأم الفرصة لرعاية صحتها طفلها بعد الولادة موضحًا أهمية وفوائد فترات الرضاعة الطبيعية للام والطفل، ودور فحوصات ما قبل الزواج في تنجب المشكلات الصحية للأبناء.

وأشار إلى فترة المراهقة وتأثيرها على البنت خلال مرحلة الزواج والإنجاب، وقال أن أسباب زيادة نسبة الطلاق في الآونة الأخير هو زواج القاصرات، وعدم الإنتظار للسن المناسب للزواج، والبعد عن التمسك بتعاليم الدين في الحفاظ علي الميثاق الغليظ الذي يربط الزوجين.

وشارك في الندوة بعض مدرسات المدرسة، وادار الندوة أحمد عادل مجاهد أخصائي أول اعلام ومسئول وحدة الاعلام السكاني، ومحسن عبدالله أخصائي اول اعلام تحت اشراف عبد الله الحصري مدير مجمع الاعلام وعزة سرور مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا.

جانب من ندوة بزفتى
جانب من ندوة بزفتى
جانب من ندوة بزفتى
جانب من ندوة بزفتى
جانب من ندوة بزفتى
جانب من ندوة بزفتى
الدين والترابط الاسرى ندوة بإعلام زفتى اسباب التفكك الأسري الترابط الأسري الزوجة والزوج الشيخ محمد جودة أوقاف زفتي الميثاق الغليظ المشكلات الصحية تقديم المشورة

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