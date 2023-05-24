الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مجدي راسخ في قضية المليار جنيه

مجدي راسخ
مجدي راسخ

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مجدي راسخ صهر مبارك واثنين آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز، لجلسة 20 أغسطس؛ لورود التقارير.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وأحالت جهات التحقيق، في وقت سابق، محمد مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

محكمة جنايات القاهرة صهر مبارك مجدي راسخ محاكمة ورود التقارير مستحقات الهيئة العامة للبترول

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