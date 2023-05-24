تأجيل محاكمة مجدي راسخ في قضية المليار جنيه
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مجدي راسخ صهر مبارك واثنين آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز، لجلسة 20 أغسطس؛ لورود التقارير.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.
وأحالت جهات التحقيق، في وقت سابق، محمد مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق ومحمد هاني أحمد محمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.