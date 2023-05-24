"حاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الإسكندرية تعقد ملتقاها التوظيفي الأول

نظّمت كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية الملتقي التوظيف الأول، تحت رعاية د.عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

أشار د.ياسر فؤاد، القائم بتيسير أعمال عميد الكلية، إلى أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة والتعرف على الجديد فى وظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للطلبة حديثي التخرج وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية.

تم خلال الملتقى تقديم محاضرات عن المسار الوظيفي والمهني بهدف تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، كما عقد على هامش الملتقى اجتماع مع ممثلي الشركات الراعية للمؤتمر وتم الحديث عن سوق العمل وتم توفير عدد من فرص العمل لطلبة الكلية.