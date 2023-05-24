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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"حاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الإسكندرية تعقد ملتقاها التوظيفي الأول

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظّمت كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية الملتقي التوظيف الأول، تحت رعاية د.عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

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أشار د.ياسر فؤاد، القائم بتيسير أعمال عميد الكلية، إلى أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطراف المشاركة والأساتذة والتعرف على الجديد فى وظائف المستقبل والتنوع في سوق العمل، بهدف توفير فرص توظيف للطلبة حديثي التخرج وتوفير فرص تدريب للطلبة في الفرق الدراسية المختلفة بسنوات النقل أو السنوات النهائية.

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تم خلال الملتقى تقديم محاضرات عن المسار الوظيفي والمهني بهدف تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، كما عقد على هامش الملتقى اجتماع مع ممثلي الشركات الراعية للمؤتمر وتم الحديث عن سوق العمل وتم توفير عدد من فرص العمل لطلبة الكلية.

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كلية الحسابات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية الملتقي التوظيف الأول التنوع في سوق العمل فرص توظيف للطلبة

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