الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الإعلام اللبنانى: لدينا إرث كبير من الصحفيين والإعلاميين ولامسنا محبة الأشقاء

وزير الإعلام اللبناني
وزير الإعلام اللبناني

قال زياد مكاوي، وزير الإعلام اللبناني، إنه تم تأجيل الاحتفال بفعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي من قبل نظراً للتأثير الضخم الذي لحق ببيروت جراء زلزال تركيا وسوريا الأخير.

 فعالية بيروت عاصمة الإعلام العربي

وأكد زياد مكاوي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البرنامج الذي كان سبق وضعه من قبل لهذه الاحتفالية كان غنيا وكان بقيادة السيدة ماجدة الرومي، كما أن الاحتفال كان مخططا له أن يظل لمدة 3 أيام على التوالي.

وأضاف في حديثه، أنه بعد توليه منصب وزير الإعلام لامس بشكل مباشر حب العرب للدولة اللبنانية وسعيهم وراء استقرار بيروت من الأحداث التي مرت بها، معبراً:" نلمس محبة واحترام الأشقاء العرب بلبنان".

 الإعلام اللبناني موجود

وتابع:" الإعلام اللبناني موجود بقوة، خاصة أن لبنان لديه إرث كبير من الصحفيين والإعلاميين وهدفنا إبراز هذا الإرث للعالم بالكامل".

زياد مكاوي وزير الاعلام اللبنانى بيروت عاصمة الإعلام العربي القاهرة الإخبارية الإعلام اللبناني

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