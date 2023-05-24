4 أسباب وراء "كثر التبول" تستوجب مراجعة الطبيب

يحتاج معظمنا إلى زيارة المرحاض للتبول بين 6 إلى 7 مرات يوميًا، وأكدت الدراسات أن حاجة الإنسان للتبول خلال فترات الليل أمر طبيعي رغم كونه مزعجًا.

أما الحاجة إلى التبول أكثر من 10 مرات في اليوم، تستوجب على الشخص زيارة الطبيب، فالجسم يفرز البول كوسيلة لطرد السموم والفضلات وهو من أهم الوظائف.

ويمكن أن يكون أكثر التبول علامة على أن شيئًا ما ليس صحيحًا تمامًا لأن مجموعة من الحالات يمكن أن تجعلنا نتبول أكثر من المعتاد، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

التهابات المسالك البولية

غالبًا ما تحدث التهابات المسالك البولية (UTIs) عندما تدخل البكتيريا في مجرى البول (الأنبوب الذي تتبول منه) وتسبب الالتهاب، هذا يمكن أن يؤدي إلى كثرة التبول بالإضافة إلى الإحساس بالحرقان أو حتى ظهور الدم في البول.

مرض السكري

عندما يكون هناك الكثير من السكر في الدم تضطر كليتنا إلى العمل بجهد أكبر لتصفية وامتصاص الجلوكوز وإفرازه على شكل بول.

السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر أو انفجار الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين إلى الدماغ، هذا يخلق مشاكل في نظامنا العصبي المركزي، يمكن أن تتأثر الأعصاب المرتبطة بالمثانة ونتيجة لذلك قد نحتاج إلى التبول أكثر من مرة أو نفقد القدرة على الاحتفاظ بها في المثانة.

الأمراض المنقولة جنسيا

تعد الكلاميديا ​​والسيلان من أكثر الأمراض المنقولة جنسياً التي يتم تشخيصها ويرتبط كلاهما بزيادة التبول، الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي قد تخلق إحساسًا حارقًا عندما نتبول، أو تجعل البول أكثر غموضًا في المظهر أو تخلق رائحة قوية.

في تلك الحالات يجب عليك زيارة الطبيب، والحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن، وهناك أيضا حالات أخرى نادرا ما تحدث.