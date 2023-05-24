ضبط مخزن لاحتكار السلع الأساسية والتحفظ على لحوم فاسدة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والصناعية على مستوى المحافظة، لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولة لاحتكار السلع الغذائية والأساسية، فضلًا عن فحص بيانات الصلاحية وسحب عينات لفحصها معمليًا، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها المحافظة وبالتعاون مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والرقابية ذات الصلة

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة مكبرة شاركت فيها لجان جماية المستهلك والمرور على المجازروالمنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة بالمناطق الصناعية، واستهدفت متابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات والتفتيش والرقابة على أماكن تداول السلع الغذائية والاستهلاكية والأنشطة التجارية ، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية ومحلات الجزار والهايبرات وعدد من المنشآت الصناعية

أسفرت الحملة المشتركة عن ضبط مصنع يتم استخدامه "مخزن " لتخزين السلع الأساسية بغرض الاحتكار، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السكر والأرز والدقيق وزيت الطعام والعصائر والألبان وغيرها بدون فواتير، بهدف احتكارها وحجبها عن الأسواق، وقامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم التحفظ على 750كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية (دجاج ، كبدة ، برجر) وبدون بيانات دالة على مصدرها حيث تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها لجهات التحقيق المعنية، بجانب المرور على عدد من المخابز البلدية للتأكد من جودة إنتاج الخبز، وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراء القانونية حيال ما تم ضبطه من مخالفات.