الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين إثر انقلاب «ميكروباص» بالمعادى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري نطاق المعادي، بمحافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق في المعادي، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبيّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حادث انقلاب المعادى القاهرة حادث مرورى

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