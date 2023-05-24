الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأنبا بشارة يستقبل الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

استقبل نيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس  الرئيسة العامة لراهبات قلب يسوع المصريات ماري نادية سعيد، وذلك بمقر المطرانية بأبوقرقاص وكان برفقتها ماري ابتسام وماري فرنسواز.

 بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من نيافته والتي قدم فيها كلمة شكر لحضور الإخوات الراهبات بالإيبارشية ودورهم الفعال في مجالات الخدمة والرسالة والأنشطة الرسولية.  


وفي حديث شيق لبحث سبل التعاون المشترك والعمل والخدمة . 

قدمت الرئيسة العامة كلمة شكر لنيافته لحسن الاستقبال والتعاون والمساندة للاخوات الراهبات في الخدمة والرسالة. وختم اللقاء بالصلاة ومنح البركة الرسولية.

 

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