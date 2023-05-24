"أمانك أمان لطفلك".. ندوة لمواجهة تسمم الحمل في دمياط

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع دمياط، بإشراف الدكتور محمد رياض مدير الفرع، اليوم الأربعاء، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لتسمم الحمل، وجاءت الندوة بعنوان: "أمانك أمان لطفلك".

وحاضر بالندوة كلا من: الدكتور محمد الشربيني، نقيب أطباء دمياط، والدكتور أسامة وردة أستاذ بطب المنصورة، ودكتور ياسر الشهاوي، أستاذ بطب المنصورة، والدكتور حافظ جوالي، استشاري أول نساء وتوليد بمستشفى دمياط التخصصي، والدكتور مهدى المزاحي، استشاري أول نساء وتوليد.

من جهتها، أكدت الدكتورة زينب الدراوي، منسق الندوة، أن الندوة نظمت في إطار الاحتفال باليوم العالمي لتسمم الحمل وأعراضه وكيفية الوقاية منه وكذلك مدى خطورته على الأم والجنين أيضًا.

وأشارت إلى أن الندوة وضحت معنى تسمم الحمل وطرق التشخيص والوقاية منه وكذلك كيفية التعامل مع تسمم الحمل لحماية الجنين.