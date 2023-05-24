الفريق خوسيه أنطونيو: بعثة الناتو في العراق استشارية وتدريبية

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم، أن الجيش العراقي أقدم من الحلف، ومن أقوى جيوش المنطقة.

وقال قائد بعثة الناتو الجديد في بغداد، الفريق خوسيه أنطونيو، في كلمة له خلال مراسم استبدال قيادة الحلف في العراق: جميع أعضاء الحلف يتشاركون الأهداف والقيم، مبيناً أن "الناتو ولد لأنه لم يكن بمقدور أي دولة مواجهة التهديدات التي يشكلها الخصوم بمفردها. بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)

وأوضح، أن وجود الناتو في العراق يأتي وفق طلب حكومتها لدعم إصلاح القطاع الأمني، مشيراً إلى أن البعثة ليست ذات طبيعة قتالية وإنما تقدم الاستشارة والتعامل مع المشاكل نفسها التي نواجهها.

وشدد على، أن وجود عراق آمن مزدهر يجعل بلداننا أكثر أماناً، وتقديم المشورة هي المهمة الرئيسة لبعثة الناتو.

وأكد أن التهديدات والخصوم تغيرت على مر السنين لكن التحالف تكيف مع التحديات الجديدة، مشيراً إلى، أن الناتو يتكون من 31 دولة، مع زيادة 10 دول والتي وقعت على معاهدة الشمال الأطلسي عام 1949.

وأردف: الزملاء العراقيون، لديكم تاريخكم وثقافتكم، الأمر متروك للعراقيين لتنظيم القطاع الخاص بهم من خلال مواءمة مشورتنا مع ظروفهم الخاصة، نحن نقدم لكم الفرصة من خلال التعلم من تجربتنا، والدعم الذي نقدمه للعراق مفيد أيضا لأعضاء الناتو، نحن نعيش في عالم لا يمكن حصر المخاطر في بلد أو منطقة.

بدوره، قال الفريق الأول بحري، قائد قيادة الحلفاء المشتركة في نابولي، ستيوارت مونش، خلال المراسم، إن "تغيير السلطة تمثل استمراراً في القيادة، فضلاً عن أنها تمثل التزام شراكتنا للعمل في بعثة الناتو بالعراق".

وأوضح، أن بعثة الناتو في العراق استشارية وتدريبية وتعمل بطلب من الحكومة ودعم القوات العراقية وتدريب الجيل القادم، مبيناً، أن الشراكة تتطلب تعاوناً مع المسؤولين العراقيين.

ولفت إلى، أن المنظمة كانت تهدف بالأصل إلى الدفاع عن البلدان الواقعة على جنوبي الشمال الأطلسي.

من جانبه، أعرب قائد بعثة الناتو السابق الفريق جوفاني ماريا انوجي، خلال كلمته، عن "حزنه لترك نظرائه العراقيين ورئيس اركان الجيش"، مقدماً "شكره للعراق على الاستضافة".

وتابع انوجي: عندما وصلت إلى العراق، تحدثت مع الأصدقاء وتواصلنا مع المؤسسات الحكومية وشرحنا عمل بعثة الناتو في العراق، ومن الأمور التي توسعنا بها العمل الأكاديمي، وزرت الأماكن المميزة في العراق، ورأينا التميز في الجامعات.

وأكمل: لسنا هنا من أجل الحرب لأن الجيش العراقي تأسس عام 1921، وهو أقدم من حلف الشمال الأطلسي ومن أقوى جيوش المنطقة، منوهاً إلى أن هذا البلد وشعبه مزدهر ومستقر، والجيش العراقي لديه الثقافة والتقاليد.