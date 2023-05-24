الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الاستشعار من البعد: الصور الفضائية أظهرت حجم تطورات المشروعات في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبو المجد، إن استخدام الصور الفضائية أظهر حجم التطور والنمو في الدولة المصرية في جميع المجالات، خاصة البنية التحتية والمشروعات الزراعية والصناعية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول "الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في المجالات الهندسية للتنمية المستدامة"، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وذلك بمقر الأكاديمية العربية. 

وأكد رئيس الهيئة أن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية للنهوض بالدولة ورفع الحالة الاجتماعية والاقتصادية تتطلب تضافر الجهود في العلم والمعرفة وتوفير معلومات دقيقة تحاكي متطلبات التنمية الشاملة في الدولة.

وأشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة والأكاديمية، منوها بدور الهيئة في نشر الوعي وثقافة تكنولوجيا الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وتطبيقاتها في المجتمع المصري.

وأوضح أن فعاليات الورشة تناولت تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في مجالات الهندسة لتحقيق التنمية المستدامة، كأحد محاور بناء القدرات ومشاركة الأفكار والخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تحاكي التطور العالمي ومتطلبات الدولة لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن الهيئة والأكاديمية تربطهم علاقة تعاون مشترك منذ زمن بعيد، حيث كانت الأكاديمية شريك أساسي في أول تحالف لبناء قمر صناعي تعليمي ضمن كوكبة من الشركاء من الجامعات والمراكز البحثية والهيئات الصناعية بقيادة الهيئة، وانتهت بالنجاح في بناء القدرات في هذه التكنولوجيات وتصميم وإطلاق قمر تعليمي "كيوب سات"، لافتا إلى أن الورشة تأتي كإمتداد طبيعي لهذا التعاون المشترك وترسيخ للشراكة بين مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع.

ومن جهته، استعرض أستاذ قسم الجيومورفولوجيا بقسم التطبيقات الجيولوجية بالهيئة الدكتور السيد هرماس إمكانات الهيئة والمناطق المعرضة للمخاطر بعد البناء والتعمير دون تخطيط.. فيما أشار رئيس شعبة استقبال وتحليل بيانات الأقمار الصناعية بالهيئة الدكتور أشرف حلمي إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستشعار من البعد.

وبدوره، أشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالجهد المبذول والتعاون مع الهيئة، موجها الدعوة لرئيس هيئة الاستشعار للانضمام للمجلس الاستشاري للصناعة بالأكاديمية.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الاستشعار من البعد الاجتماعية والاقتصادية الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأكاديمية العربية

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