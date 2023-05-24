الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الرقابة المالية: 84.3 مليار جنيه تمويلًا من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة فى مارس

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023، أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه، موزعة بين عدة أنشطة مختلفة، منها 43.5  مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و5.5  مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات، و18.3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم و7 مليارات جنيه، إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، و1.3 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح و4.6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصم، و4.1  مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي. 

وأضاف أحدث تقارير الهيئة، أن إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة في شهر مارس 2023، بلغ 6.8 مليار جنيه، منها 2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في شهر مارس الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغت 3.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.2 مليار خلال نفس الفترة، فيما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.6 مليار جنيه في شهر مارس 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 965 مليون جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.7 مليار جنيه.

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