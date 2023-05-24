نائب اقتصادية قناة السويس يُشارك في مجلس الأعمال المصري البولندي

شارك الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، وطارق هاشم، مدير عام الاستثمار، بفعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي المنعقد في العاصمة البولندية وارسو، وذلك في جلسة بعنوان "عرض عن الاستثمار في مصر".

وبحضور محمد يوسف، المدير الإقليمي لقطاع الترويج بأوروبا وأمريكا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال الجلسة قدم الدكتور إبراهيم عبد الخالق، عرضًا تعريفيًّا بالمنطقة الاقتصادية والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها في إطار الرؤية الاستراتيجية 2020-2030، البالغ عددها 21 قطاعًا استثمارياًّ متنوعًا بهدف نقل التكنولوجيا ودعم الصناعة المصرية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لضخ استثماراتهم في المجال المناسب لهم في ظل ما تتمتع المنطقة الاقتصادية من موقع استراتيجي على جانبي قناة السويس، وكذلك ما لديها من بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق عملاقة فضلًا عن التكامل بين مناطقها الصناعية وموانيها التابعة في دعم حركة التجارة والاستثمار.

لقاءات موسعة مع الشركات والمؤسسات البولندية ولقاء مع مسؤولي منطقة كاتوفيتسا

وبحسب بيا صادر عن الهيئة ، عقد نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، لقاءاتٍ عدَّة مع ممثلي شركات ومؤسسات بولندية، على هامش المنتدى ، أبدت رغبتها في التعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة؛ حيث التقى ممثلي شركة POLMOT إحدى الشركات البولندية العاملة في مجال صناعة المعدات والماكينات الزراعية الحديثة، كما التقى مسؤولي شركة FAKRO المتخصصة في إنتاج مواد ومستلزمات البناء الحديثة، بالإضافة إلى لقاء ممثلي شركة "هوليداي بوت" التي تختص بصناعة اليخوت والتي أبدت اهتمامها بالاستثمار في الهيئة والاستفادة بما تملكه من 6 مواني بحرية.

كما التقى نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، مع بيوتر فيزنيافسكي، عضو غرفة الصناعة والتجارة البولندية، ورئيس شركة متخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة المستخدمة في اكتشاف ومكافحة الآفات الزراعية، ولقاءات أخرى متنوعة مع عدد كبير من الشركات البولندية في مجالات صناعة المحللات الكهربائية والصناعات المتصلة بالطاقة الخضراء.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور إبراهيم عبد الخالق، مسؤولي منطقة كاتوفيتسا التي تدير المناطق الاقتصادية البولندية الخاصة والتي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقا، لمناقشة استكمال إنشاء المنطقة البولندية داخل منطقة السخنة المتكاملة، وجرى الاتفاق على مواصلة المناقشات مع مجلس إدارة منطقة كاتوفيتسا لدراسة إعداد نماذج شراكة لتشجيع المستثمرين البولنديين على ضخ استثماراتهم في المنطقة المزمع إنشائها.