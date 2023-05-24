الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودى تبادل الخبراء فى التحول الرقمى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، شقيقه فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة 76 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المقترح المصري بإنشاء الوكالة العربية للدواء ومقرها مصر، وكذلك دعم ترشيح وزير الصحة المصري لرئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، والذي تم انتخابه بإجماع جميع الأعضاء، كما تقدم بدعوة رسمية لمعالي وزير الصحة السعودي لحضور المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية والمزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيرين بحثا مجموعة متنوعة من مجالات الشراكة بين وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها تبادل الخبراء في مجالات التحول الرقمي للمنظومة الصحية وإنشاء المركز الإلكتروني للتحكم والقيادة وإدارة الأزمات والطوارئ الطبية داخل مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك إقامة الشراكات في مجالات تصنيع الدواء والمستلزمات الطبية، كما أكد الوزيران أن هناك توجيهًا من القيادة السياسية في كل من مصر والمملكة العربية السعودية بالتنسيق والتكامل والدعم المتبادل بين وزارتي الصحة في مصر والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات الصحية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وزير الصحة وزير الصحة السعودي الجمعية العامة الـ 76 لمنظمة الصحة العالمية جنيف المكتب التنفيذي وزراء الصحة العرب

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